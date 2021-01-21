Экономист Любич раскрыл сценарий падения рубля до 100 за доллар

Сегодня, 11:59

Анна Лисова

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Экономист Любич раскрыл сценарий падения рубля до 100 за доллар

О том, при каких обстоятельствах доллар может подорожать до 100 рублей рассказал экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что такое возможно в случае, если в отношении России будут введены новые жесткие санкции, либо если резко обвалятся цены на нефть. И снижение курса рубля в таком случае может быть даже более существенным. 

«При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций», — заявил Любич.

Но даже без серьезных экономических и политических шоков российская валюта может в ближайшее время подешеветь до 80-82 рублей за доллар. 

Вероятность новых санкций многие инвесторы оценивают низко. Но вот события во внутренней политике России, а также попытки остановить строительство «Северного потока 2» могут ослабить рубль. 

Более оптимистический прогноз озвучил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он уверен, что доллар не будет в ближайшее время торговаться выше 76 рублей. По его словам, российская экономика остается достаточно стабильной, а внешних факторов, которые бы могли резко ослабить рубль, Беляев не ожидает. 

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