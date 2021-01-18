Эксперт назвал условие повышения пенсий в РФ

Российские пенсионеры не могут назвать выплаты достойными. О том, что надо изменить в пенсионной системе, чтобы ситуация изменилась, в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.

По его словам, сейчас в стране наблюдается деградация пенсионных выплат. В развитых странах средний размер пенсии составляет порядка 60-70 процентов от средней зарплаты. И это тот показатель, к которому надо стремиться. В России же он пока на уровне 30 процентов. Для того чтобы пенсии стали достойными, показатель в РФ должен быть как минимум удвоен. Но такое возможно лишь при условии, если пенсия в нашей стране будет состоять из страховой и накопительной части.

Масленников полагает, что власти встанут перед выбором. Им придется либо размораживать замороженную еще с 2015 года накопительную часть пенсий, либо же построить ее заново. Также, убежден эксперт, при создании системы индивидуальных пенсионных накоплений граждан следует определиться, будет она обязательной или добровольной. У обоих вариантов имеются противники и контраргументы, но решение в любом случае придется принимать, ибо при нынешнем размере средней пенсии в РФ (это порядка 15 тысяч рублей), когда у пенсионеров, потративших деньги на лекарства и услуги ЖКХ почти ничего не остается, система может не выжить.