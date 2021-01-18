Евросоюз собрался ослабить международное влияние доллара

Сегодня, 15:19

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Евросоюз собрался ослабить международное влияние доллара

ЕС собрался ослабить международное влияние доллара.

Через несколько дней Еврокомиссия должна представить план укрепления международной позиции евро. Цель этого шага - ослабление влияния американского доллара, а также защита от финансовых рисков, в том числе - и от санкций США. В частности, в документе должна указываться стратегия, с помощью которой ЕС за счет укрепления евро и растущих рынков сможет усилить свою экономическую и финансовую стабильность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Санкционная политика США в сторону Ирана спровоцировала финансовые и экономические трудности. Они затронули разные сферы, но наиболее - европейские банки и компании, а также граждан Евросоюза, сотрудничающих с исламской республикой.

Применение односторонних санкций США, как следует из черновика документа, «серьезно затрагивает способность ЕС и государств-членов блока продвигаться в реализации целей в области международной политики».

Хоть евро и остается второй валютой в мире после доллара, возможности ЕС для его существенного укрепления на мировом рынке ограничены.

Помимо завершения ключевых проектов, что должны объединить банковский сектор и рынки капитала, блок намерен создать фонд помощи странам в восстановлении после рецессии. Планируется выделить 750 млрд евро на субсидии и кредиты, при условии, что треть этих финансов будут направлены на проекты в области экологии.

«Продвижение устойчивого финансирования является возможностью для преобразования финансовых рынков ЕС в мировой центр «зеленого финансирования», что укрепит позицию евро в качестве основной валюты для устойчивых финансовых продуктов», - отмечается в черновике плана.

В планах Еврокомиссии также выпуск облигации на сумму более 250 млрд евро уже с этого года. Эти ценные бумаги должны обеспечить финансирование плана восстановления ЕС.

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