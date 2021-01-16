Ряд россиян сможет в 2021 году повысить свои зарплаты

Ряд россиян сможет повысить свои зарплаты в 2021 году.

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова в рамках Гайдаровского форума спрогнозировала для россиян рост зарплат в 2021 году. Правда, она уточнила, что он будет неравномерным. Более выгодным этот процесс окажется для работников больших компаний, а также людей, занятых в инновационных секторах экономики.

Предполагается, что рост зарплат будет сопоставим с ростом показателей производительности труда. На материальное обеспечение работников окажут влияние ряд факторов: возраст, социальный статус, возможности для удаленной работы и другие. Однако в выгодном положении окажутся далеко не все.

На такую политику оказывают влияние структурные изменения в экономике. Российским властям придется искать тактику для взаимодействия с некорпоративным сектором. Вместе с тем, повышение пенсионного возраста увеличит долю пожилых работников на рынке труда, которые нередко получают более низкую по сравнению с коллегами зарплату. Об этом сообщила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Все это, по ее словам, окажет свое влияние на разброс зарплат и сможет спровоцировать сокращение показателей доходов.

На сферу услуг, а также малый и некорпоративный сектора, отметила Полина Крючкова, оказала большое влияние коронавирусная пандемия. Хоть в России рост зарплат и продолжится, однако многое будет зависеть от структурных изменений в экономике, развития удаленного формата занятости, а также предпочтений потребителей.