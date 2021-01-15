В Европе подтвердили, что нуждаются в российском газе

Европейские страны признали потребность в российском газе, особенно с приходом холодных циклонов. По заявлению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, поставки газа в Европу вновь обрели высокий спрос на фоне прихода холодного климата, передает «ФАН».

Александр Фролов объяснил, что благодаря наступлению холодной зимы экспорт российского газа в Европу вырос примерно на 20%, что подтверждает определенную зависимость европейских стран от «голубого топлива» РФ. Основными потребителями российского газа по-прежнему остаются Германия, Южная Корея, Япония, Нидерланды и Польша.

«Собственные возобновляемые источники топлива для этих стран оказались слишком дорогими и в целом нерентабельными, что заставило их обратиться к России. В целом в Евросоюзе сложилась ситуация, оказывающая влияние на весь отопительный период — ведь там нет большого предложения, зато всегда есть спрос на энергоресурсы. Этим объясняется и некоторый рост цен на газ, который сейчас стоит 335 долларов за тысячу кубов газа, что сопоставимо с уровнем сентября 2018 года», - прокомментировал Фролов.