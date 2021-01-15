Россиянам рассказали, как жить безбедно на имеющуюся пенсию

Безбедная старость будет гарантирована, если после выхода на пенсию продолжать работать, а полученные выплаты откладывать. Такой совет дал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В частности, он пояснил, что десять лет после пенсии можно работать и получать выплаты. Даже если пенсионер живет на одну зарплату, а пенсию накапливает, то через десять лет его доход будет выше того, что предложит государство, подчеркнул Сафонов. Он также сказал, что при правильных расчетах и зарплате свыше 100 тыс. рублей граждане смогут получать высокие страховые пенсии.

Пенсионеры, которые в 2019 году получали 25 тыс. рублей, в 2021 году стали получать более 30 тыс. рублей. Это стало возможным благодаря их высоким зарплатам, стажу и позднему выходу на пенсию, пишет nation-news.ru .

Сафонов также сказал, что есть более простой способ: стать высокопоставленным чиновником или военным. Это гарантирует получение двойной страховой пенсии.