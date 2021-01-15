Россиянам рассказали, когда прекратится выплата пенсий наличными

В России в будущем могут прекратить выплачивать пенсии наличными.

Получать пенсии цифровыми рублями будут те, кому сейчас по 18, рассказал URA.RU эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

Эксперт отметил, что переход к цифровой валюте государство начнет через 10-15 лет. Но пенсионеры будут далеко не первыми, кому придется привыкать к цифровому рублю. Скорее всего, пенсии цифровыми рублями получит поколение тех, кому сейчас по 18.

Поскольку многие пожилые люди не доверят даже безналичным платежам с помощью карт, то говорить о переводе пенсии в цифровую валюту власти не будут в обозримом будущем.

По мнению эксперта, Центробанк не будет одномоментно переходить на цифровой рубль и отменять наличные деньги. Скорее всего, новый вид оплаты будет вводиться параллельно, а постепенно наличные деньги будут выводиться из оборота.

«Наличные деньги исчезнут, их могут вообще криминализировать», — утверждает эксперт.

Эксперт не сомневается в том, что государство откажется в будущем от наличных денег. У них есть множество недостатков. В частности, их выпуск приходится оплачивать. Наличные деньги можно подделать или украсть. Их можно использовать для проведения черных сделок. Цифровой рубль подделать будет невозможно, поскольку информация о любых транзакциях сохраняется навсегда.