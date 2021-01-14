Какие налоговые изменения в сфере недвижимости войдут в силу 2021 году

Сегодня, 00:29

Александр Зуев

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Какие налоговые изменения в сфере недвижимости войдут в силу 2021 году

В 2021 году в России доходы от продажи недвижимости по повышенной ставке НДФЛ облагаться не будут. Но некоторые нововведения в сфере недвижимости в нынешнем году войдут в силу.

В частности, владельцев домов и квартир ждет ряд изменений, которые касаются уплаты налогов. Так, у дольщиков появится  возможность побыстрее продать жилплощадь без уплаты налога, а налог на имущество будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта.

В наступившем году базой расчета станет кадастровая стоимость объекта, приближенная к рыночной. Ранее расчет велся исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости или ее себестоимости. Пять лет назад начался  переход на новую схему расчета налога на недвижимость, а в этом году он завершается для всех регионов страны, кроме Севастополя.

Первые три года  расчет производится с учетом понижающих коэффициентов, а после — по полной кадастровой стоимости при условии, что повышение составляет не более 10% в год.

Результатом перехода на новый расчет может стать  увеличение суммы выплат по налогу на имущество. Увеличение может составить 20–40%.

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