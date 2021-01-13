Минцифры РФ не видит оснований для роста тарифов на сотовую связь в январе

Заместитель главы Минцифры Олег Иванов прокомментировал возможность роста цен на сотовую связь в январе 2021 года. Он подчеркнул, что на данный момент нет оснований для повышения тарифов на сотовую связь.

Иванов напомнил, что в России операторы сотовой связи обязаны заранее информировать своих абонентов об изменениях тарифных планов и заблаговременно. В частности, эта информация должна размещаться на официальных сайтах операторов. Но никаких извещений об изменении тарифов на данный момент не опубликовано.

К тому же, все значительные повышения тарифов согласовывают ФАС. Заявок на согласование тарифов в ФАС операторы не подавали, отметили в Минцифры.

Напомним, ранее эксперты агентства Content-Review заявили о том, что мобильная связь может вырасти вскоре на 15-16% из-за пандемии. Наиболее существенный рост будет по тарифам из ценового диапазона от 500 до 900 рублей.