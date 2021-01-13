В РФ наблюдается дефицит частных домов на продажу

Сегодня, 10:09

Ольга Громова

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В РФ наблюдается дефицит частных домов на продажу

В РФ наблюдается дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки. Об этом, ссылаясь на информацию «Дом.РФ» и ВЦИОМа, сообщает газета «Известия». 

В прошлом году на такую недвижимость резко вырос спрос. В условиях пандемии более половины россиян, которые проживают в квартирах, были бы не прочь сменить их на индивидуальное жилье. Речь о 59 процентах - 23,2 миллиона семей.

Однако на фоне повышения спроса ликвидное предложение уменьшилось.

Гендиректор "Дома.РФ" Виталий Мутко пояснил, что ситуация с коронавирусом и массовый переход на удаленную и дистанционную форму работы способствовали росту спроса на индивидуальное жилье. Хотя сегодня частные дома и не всем по карману. Из 5 миллионов семей, которые хотели бы жить в индивидуальных домах, у 3,6 миллионов средств на их покупку или строительство нет.

Анион Сауков, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи", сообщил, что объем предложений в сегменте благоустроенных домов в прошлом году уменьшился на 15-20 процентов.

В первую очередь с рынка быстро уходят объекты с неплохой транспортной доступностью, с хорошей и развитой инфраструктурой.

«Уже к концу осени количество ликвидных предложений на рынке загородного жилья стало минимальным — сформировался дефицит», - констатировал эксперт.

Дачи, таунхаусы, коттеджи в среднем прибавили в цене в 2020 году на 7 процентов.

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