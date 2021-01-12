Рост цен на жизненно необходимые лекарства в РФ в 2020 году не превысил 5%

Росздравнадзор сообщил о подорожании препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств на 5%, что укладывается в показания инфляции. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой, ценовой сегмент класса ЖНВЛП в 2020 году смог устоять, передает «REGNUM».

Алла Самойлова указала, что льготные лекарства в России по-прежнему выдаются с отсрочкой только по 0,02% выписанных рецептов, что является очень хорошим показателем, несмотря на сложный «пандемийный» год.

«Росздравнадзор продолжает пристально мониторить цены препаратов сегмента ЖНВЛП — по итогу 2020 года средний рост цены составляет не более 5% - 4,9%. Это показывает, что система мониторинга сработала, поскольку данный процент укладывается в цифру инфляции», - прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Самойлова отметила, что в 2020 году система обеспечения лекарствами вынужденно столкнулась с рядом проблем — доступностью препаратов и их количеством, введением новых препаратов и их регистрацией, ввозом незарегистрированных лекарств, вступлением в силу закона об обязательной маркировке медицинских препаратов.

«Регуляторика справилась и с этим. Обновленная система маркировки помогла защитить граждан от фальсификата, а обеспечение бесперебойной поставки препаратов в стационары и для амбулаторного сегмента было выполнено на 100%», - добавила Алла Самойлова.