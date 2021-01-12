Рост цен на жизненно необходимые лекарства в РФ в 2020 году не превысил 5%

Сегодня, 18:04

0

Image 16+
Рост цен на жизненно необходимые лекарства в РФ в 2020 году не превысил 5%

Росздравнадзор сообщил о подорожании препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств на 5%, что укладывается в показания инфляции. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой, ценовой сегмент класса ЖНВЛП в 2020 году смог устоять, передает «REGNUM».

Алла Самойлова указала, что льготные лекарства в России по-прежнему выдаются с отсрочкой только по 0,02% выписанных рецептов, что является очень хорошим показателем, несмотря на сложный «пандемийный» год. 

«Росздравнадзор продолжает пристально мониторить цены препаратов сегмента ЖНВЛП — по итогу 2020 года средний рост цены составляет не более 5% - 4,9%. Это показывает, что система мониторинга сработала, поскольку данный процент укладывается в цифру инфляции», - прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Самойлова отметила, что в 2020 году система обеспечения лекарствами вынужденно столкнулась с рядом проблем — доступностью препаратов и их количеством, введением новых препаратов и их регистрацией, ввозом незарегистрированных лекарств, вступлением в силу закона об обязательной маркировке медицинских препаратов. 

«Регуляторика справилась и с этим. Обновленная система маркировки помогла защитить граждан от фальсификата, а обеспечение бесперебойной поставки препаратов в стационары и для амбулаторного сегмента было выполнено на 100%», - добавила Алла Самойлова.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Telegram может занять до $1 миллиардов

Сегодня, 12:44

Сервис «ЮMoney» ограничил переводы россиян иностранным компаниям

Вчера, 21:09

В 2020 году россияне потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Вчера, 15:04

Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Вчера, 14:34

Эксперт: законопроект о дополнительной индексации пенсий сорвется из-за проблем в ПФР

Вчера, 12:24

Российские банки опасаются оттока средств клиентов из-за цифрового рубля

Вчера, 11:29

Стоимость медицинских изделий в России в декабре выросла почти на 10%

12-01-2021, 23:09

Какие криптовалюты покупать: названы перспективные варианты

12-01-2021, 22:34

МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

12-01-2021, 17:44

Жителей России назвали зацикленными на желании владеть жильем

12-01-2021, 14:39

Больше половины молодых россиян хотят взять ипотеку

12-01-2021, 13:44

Сбербанк и ВТБ подсчитали траты россиян в новогодние праздники

12-01-2021, 12:39

Российский эксперт рассказал, как отразится на долларе политическая ситуация в США

12-01-2021, 08:39

Доллар стремительно дорожает к мировым валютам

11-01-2021, 23:23

В России меняются правила приема безналичных платежей

11-01-2021, 23:23

ВЦИОМ: россияне мечтают о здоровье и улучшении жилищных условий

11-01-2021, 22:18

Российский миллиардер купил дворец в Великобритании рядом с королевской резиденцией

11-01-2021, 19:58

Пенсионеров ждет 5 денежных доплат, назван график прибавок

11-01-2021, 15:18

В России людей старше 65 лет ждет денежная льгота до 28 января

11-01-2021, 14:03

Эксперты ожидают замедление темпа роста цен на жилье в России

11-01-2021, 12:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров