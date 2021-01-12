Telegram может занять до $1 миллиардов

Привлечение займа в размере $1 млрд или 74 млрд рублей может понадобиться кроссплатформенному мессенджеру Telegram для поддержки работоспособности приложения. Сообщается, что аналитики Telegram уже провели обсуждение с потенциальными инвесторами для привлечения долгового финансирования, передает «Forbes».

Согласно заявлению американского издания «The Information» со ссылкой на собственные источники, Павел Дуров уже несколько месяцев ищет новые источники финансирования для своего проекта Telegram — ведь несмотря на возросшую популярность мессенджера, сервис до сих пор не принес ощутимого дохода.

Известно, что финансирование Telegram по-прежнему осуществляется за счет личных вложений Дурова, однако в апреле 2021 года наступает крайний срок погашения долга инвесторам, которые также вложились в цифровую валюту Дурова, что и вызвало необходимость в срочном поиске дополнительных источников финансирования.

«В настоящее время мы оцениваем все возможные предложения долгового финансирования, но пока не принято никакого решения, по какому пути идти», -прокомментировал представитель Telegram Маркус Ра.

Примечательно, что последние несколько дней наблюдается небывалый прирост новых пользователей, преимущественно из США и Азии. Павел Дуров связал эту тенденцию с блокировкой популярной американской соцсети Parler, которая активно использовалась для переговоров союзниками Дональда Трампа. В период с 8-11 января прирост новых пользователей Telegram составил 8,3 млн человек — всего 25 млн, что в пять раз больше, чем данные за 2020 год, когда происходило только 1,5 млн регистраций в день.