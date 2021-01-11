Сервис «ЮMoney» ограничил переводы россиян иностранным компаниям

Сегодня, 21:09

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Сервис «ЮMoney» ограничил переводы россиян иностранным компаниям

Принадлежащий Сбербанку сервис «ЮMoney» приостановил расчеты с нерезидентами из-за предписания Центробанка. Согласно ему данный сервис денежных переводов вынужден перестать переводить средства от россиян к компаниям-нерезедентам и обратно, пишет «Интерфакс».

Ограничение трансграничных операций для «ЮMoney» (бывший «Яндекс.Деньги») привело к проблемам в транзакциях и пользователей онлайн-игр, в частности, League of Legends и Valorant. 

Как пояснили в сервисе Сбербанка, введенные Центробанком ограничения будут касаться только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. 

«Все кошельки и карты ЮMoney продолжают работать, как и ранее, без ограничений, и через них можно по-прежнему оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям и прочее», - прокомментировали в «ЮMoney». 

Известно, что предписание от Центробанка было получено и вступило в права с 12 января, о чем были оперативно проинформированы все клиенты. Предполагается, что ограничение будет длиться минимум 6 месяцев. Ранее такое же ограничение сроком на 6 месяцев ввел и платежный сервис Qiwi, который с 7 декабря 2020 года полностью остановил или сократил большую часть платежей иностранным торговым компаниям, а также денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

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