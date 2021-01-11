В 2020 году россияне потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Сегодня, 15:04

0

Image 16+
В 2020 году россияне потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Россияне в 2020 году потратили на 87% больше времени в онлайн-банках.

Сотрудники аналитического агентства AppAnniе подсчитали, что коронавирусная пандемия, отправившая россиян на самоизоляцию, повлияла на их выбор при решении финансовых вопросов с банками не в пользу режима «оффлайн». Отмечается, что в прошлом году россияне для работы с финансовыми приложениями потратили около 629 млн часов, что на 87% больше, чем это было в 2019 году. При том, что само количество скачиваний приложений такого рода возросло лишь на 5%, поэтому о существенном притоке новых пользователей речи не идет.

По словам партнера технологической практики российского офиса KPMG Оксаны Борисовой, увеличению проведенного в мобильных банках времени в первую очередь поспособствовала почти четырехмесячная самоизоляция. И если раньше соотечественники с помощью мобильных финансовых сервисов обычно проводили платежи, то сейчас там они заказывают новые банковские продукты, работают с документами, консультируются у менеджеров.

Эта тенденция, по словам Борисовой, не могла не повлиять на сокращение числа классических офисов банков. Вслед за Райффайзенбанком о закрытии 25% отделений по стране, об этом заявил и банк ВТБ.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В 2020 году россияне потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Сегодня, 15:04

Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Сегодня, 14:34

Эксперт: законопроект о дополнительной индексации пенсий сорвется из-за проблем в ПФР

Сегодня, 12:24

Российские банки опасаются оттока средств клиентов из-за цифрового рубля

Сегодня, 11:29

Стоимость медицинских изделий в России в декабре выросла почти на 10%

Вчера, 23:09

Какие криптовалюты покупать: названы перспективные варианты

Вчера, 22:34

МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

Вчера, 17:44

Жителей России назвали зацикленными на желании владеть жильем

Вчера, 14:39

Больше половины молодых россиян хотят взять ипотеку

Вчера, 13:44

Сбербанк и ВТБ подсчитали траты россиян в новогодние праздники

Вчера, 12:39

Российский эксперт рассказал, как отразится на долларе политическая ситуация в США

Вчера, 08:39

Доллар стремительно дорожает к мировым валютам

11-01-2021, 23:23

В России меняются правила приема безналичных платежей

11-01-2021, 23:23

ВЦИОМ: россияне мечтают о здоровье и улучшении жилищных условий

11-01-2021, 22:18

Российский миллиардер купил дворец в Великобритании рядом с королевской резиденцией

11-01-2021, 19:58

Пенсионеров ждет 5 денежных доплат, назван график прибавок

11-01-2021, 15:18

В России людей старше 65 лет ждет денежная льгота до 28 января

11-01-2021, 14:03

Эксперты ожидают замедление темпа роста цен на жилье в России

11-01-2021, 12:03

Переход на карту «Мир» продлили до 1 июля 2021 года

10-01-2021, 18:28

Самый богатый человек в мире Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса

9-01-2021, 21:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров