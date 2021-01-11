В 2020 году россияне потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Россияне в 2020 году потратили на 87% больше времени в онлайн-банках.

Сотрудники аналитического агентства AppAnniе подсчитали, что коронавирусная пандемия, отправившая россиян на самоизоляцию, повлияла на их выбор при решении финансовых вопросов с банками не в пользу режима «оффлайн». Отмечается, что в прошлом году россияне для работы с финансовыми приложениями потратили около 629 млн часов, что на 87% больше, чем это было в 2019 году. При том, что само количество скачиваний приложений такого рода возросло лишь на 5%, поэтому о существенном притоке новых пользователей речи не идет.

По словам партнера технологической практики российского офиса KPMG Оксаны Борисовой, увеличению проведенного в мобильных банках времени в первую очередь поспособствовала почти четырехмесячная самоизоляция. И если раньше соотечественники с помощью мобильных финансовых сервисов обычно проводили платежи, то сейчас там они заказывают новые банковские продукты, работают с документами, консультируются у менеджеров.

Эта тенденция, по словам Борисовой, не могла не повлиять на сокращение числа классических офисов банков. Вслед за Райффайзенбанком о закрытии 25% отделений по стране, об этом заявил и банк ВТБ.