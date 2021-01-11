Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Для обеспечения дополнительных поставок газа в Азию, где сейчас наблюдается всплеск цен на него, Россия ищет возможности увеличить зимние проводки по Севморпути. Об этом сообщает издание «Коммерсант ».

Рекордно высокие цены на газ подтолкнули Россию к тому, чтобы наладить проход танкеров в Азию по Северному морскому пути. Но для этого необходимы ледоколы, поскольку в зимний сезон танкер без дополнительной помощи по Севморпути может не пройти.

В обычных условиях навигация в восточной части Севморпути заканчивается в декабре и возобновляется только во второй половине марта. Но НОВАТЭК пошел на то, чтобы в январе отправить два пробных танкера по этому маршруту даже без ледокола. В планах компании осуществить еще несколько рейсов в Азию в ближайшее время.

Но в «Росатоме» опасаются, что вскоре газовозы без ледоколов не смогут проходить в восточной части Севморпути.

Аналитик ICIS Роман Казьмин считает, что высокие цены в Азии на газ все же не принесут России серьезной прибыли. Он отметил, что нынешняя динамика цен удержится недолго. К тому же российские компании не располагают достаточным количеством танкеров для того, чтобы говорить о крупных и регулярных поставках СПГ зарубежным покупателям.

Газовозы, отправившиеся в Азию в январе, везут топливо по долгосрочным контрактам, с ростом спотовых цен это не связано, отметил один из трейдеров. Эти поставки планировались еще в сентябре. А в период ценового ралли НОВАТЭК ни одной партии газа с «Ямал СПГ» не поставил.

Возможно НОВАТЭК согласует со своими европейскими партнерами возможность отправить часть газа в Азию из объемов по долгосрочным контрактам с ними. Но прибыль от подобных манипуляций вряд ли будет большой, уверены эксперты.