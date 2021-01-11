Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Сегодня, 14:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Для обеспечения дополнительных поставок газа в Азию, где сейчас наблюдается всплеск цен на него, Россия ищет возможности увеличить зимние проводки по Севморпути. Об этом сообщает издание «Коммерсант». 

Рекордно высокие цены на газ подтолкнули Россию к тому, чтобы наладить проход танкеров в Азию по Северному морскому пути. Но для этого необходимы ледоколы, поскольку в зимний сезон танкер без дополнительной помощи по Севморпути может не пройти. 

В обычных условиях навигация в восточной части Севморпути заканчивается в декабре и возобновляется только во второй половине марта. Но НОВАТЭК пошел на то, чтобы в январе отправить два пробных танкера по этому маршруту даже без ледокола. В планах компании осуществить еще несколько рейсов в Азию в ближайшее время. 

Но в «Росатоме» опасаются, что вскоре газовозы без ледоколов не смогут проходить в восточной части Севморпути. 

Аналитик ICIS Роман Казьмин считает, что высокие цены в Азии на газ все же не принесут России серьезной прибыли. Он отметил, что нынешняя динамика цен удержится недолго. К тому же российские компании не располагают достаточным количеством танкеров для того, чтобы говорить о крупных и регулярных поставках СПГ зарубежным покупателям. 

Газовозы, отправившиеся в Азию в январе, везут топливо по долгосрочным контрактам, с ростом спотовых цен это не связано, отметил один из трейдеров. Эти поставки планировались еще в сентябре. А в период ценового ралли НОВАТЭК ни одной партии газа с «Ямал СПГ» не поставил.

Возможно НОВАТЭК согласует со своими европейскими партнерами возможность отправить часть газа в Азию из объемов по долгосрочным контрактам с ними. Но прибыль от подобных манипуляций вряд ли будет большой, уверены эксперты. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В 2020 году россияне потратили на 87% больше времени в онлайн-банках

Сегодня, 15:04

Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Сегодня, 14:34

Эксперт: законопроект о дополнительной индексации пенсий сорвется из-за проблем в ПФР

Сегодня, 12:24

Российские банки опасаются оттока средств клиентов из-за цифрового рубля

Сегодня, 11:29

Стоимость медицинских изделий в России в декабре выросла почти на 10%

Вчера, 23:09

Какие криптовалюты покупать: названы перспективные варианты

Вчера, 22:34

МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

Вчера, 17:44

Жителей России назвали зацикленными на желании владеть жильем

Вчера, 14:39

Больше половины молодых россиян хотят взять ипотеку

Вчера, 13:44

Сбербанк и ВТБ подсчитали траты россиян в новогодние праздники

Вчера, 12:39

Российский эксперт рассказал, как отразится на долларе политическая ситуация в США

Вчера, 08:39

Доллар стремительно дорожает к мировым валютам

11-01-2021, 23:23

В России меняются правила приема безналичных платежей

11-01-2021, 23:23

ВЦИОМ: россияне мечтают о здоровье и улучшении жилищных условий

11-01-2021, 22:18

Российский миллиардер купил дворец в Великобритании рядом с королевской резиденцией

11-01-2021, 19:58

Пенсионеров ждет 5 денежных доплат, назван график прибавок

11-01-2021, 15:18

В России людей старше 65 лет ждет денежная льгота до 28 января

11-01-2021, 14:03

Эксперты ожидают замедление темпа роста цен на жилье в России

11-01-2021, 12:03

Переход на карту «Мир» продлили до 1 июля 2021 года

10-01-2021, 18:28

Самый богатый человек в мире Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса

9-01-2021, 21:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров