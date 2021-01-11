Эксперт: законопроект о дополнительной индексации пенсий сорвется из-за проблем в ПФР

Сегодня, 12:24

Анна Лисова

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Эксперт: законопроект о дополнительной индексации пенсий сорвется из-за проблем в ПФР

Власти не будут поддерживать законопроект о проведении дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом заявил экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, передает URA.RU.

Он отметил, что правительство уже заявляет о дефиците денег в Пенсионном фонде, который закрывается за счет федерального бюджета. Это и будет главным аргументом для того, чтобы отказаться от еще одной индексации. 

Экономист в эфире телеканала «Дождь» подчеркнул, что на данный момент российские пенсионеры остаются самой бедной частью населения. При этом государство редко оказывает существенную поддержку пожилых граждан. Так, к примеру, даже во время пандемии пожилые россияне не получили никаких дополнительных средств от государства. 

Гонтмахер сомневается, что власти решатся вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров. Хотя ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить возможность индексации пенсий работающих пенсионеров, экономист предполагает, что с большой долей вероятности правительство найдет обоснование для отказа от того, чтобы вернуть индексацию пенсий данной категории граждан. 

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