Российские банки опасаются оттока средств клиентов из-за цифрового рубля

Российские банки заявили о рисках, которые появятся при внедрении цифровой валюты, сравнив их с угрозами, которые существуют во время организации безналичного оборота и использования криптовалют. Об этом заявили все 17 кредитных организаций, которые участвовали в опросе Ассоциации банков России, передает «РИА Новости».

На долю участников опроса приходится 57,4% совокупных активов банковской системы РФ. Тенденция внедрения цифрового рубля как дополнительной формы наряду с наличным и безналичным расчетом вызвала неудовлетворение у многих российских банков, поскольку для внедрения этой реформы потребуется создать дополнительную платежную инфраструктуру.

«При внедрении цифрового рубля останутся те же риски, что и для безналичных расчетов с использованием банковских счетов и карточек, но также добавятся риски, характерные для сегмента криптовалют. Получается, что потенциальные уязвимости возрастут минимум вдвое, поэтому далеко не все кредитные организации будут готовы внедрить у себя системы цифрового расчета», - прокомментировал аналитик одной из кредитных организаций.

В качестве возможных рисков при внедрении цифрового рубля эксперты указали также и вероятность получения несанкционированного доступа к электронному кошельку клиента, информации о клиенте и его операциях. Кроме этого, были указаны и несовершенная система кибербезопасности, низкая квалификация специалистов в сфере безопасности и несоблюдение принципов безопасной разработки.

«Ключевой риск — это совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии. Офлайн-расчеты существенно снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, и эта опция цифрового рубля будет особенно опасна», – сказано в отчёте исследования Ассоциации банков России.