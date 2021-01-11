Стоимость медицинских изделий в России в декабре выросла почти на 10%

Вчера, 23:09

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Стоимость медицинских изделий в России в декабре выросла почти на 10%

Федеральная служба государственной статистики России опубликовала материалы, в которых сообщается о росте цен на медикаменты в стране за последний год. Об этом сообщает «ТАСС».

Так, в сравнении с декабрем 2019 года, цены на товары в аптеках к декабрю 2020 года поднялись почти на 10%.

«Лидирующими товарами, цены на которые были подняты больше всего, стали ртутные медицинские термометры (на 4%), электронные медицинские термометры (на 3%), препараты линекс (на 2,5%), аспирин или ацетилсалициловая кислота (на 2,2%), троксерутин (на 1,4%), лоратадин (на 1,2%) и настойка пустырника (на 1%)», - сообщается в материалах Росстата.

Кроме этого, был отмечен рост цен менее чем на 1% препаратов корвалол, анальгин, аллохол, супрастин, альмагель, валокордин, метамизол, амброксол и поливитамины. Также небольшое подорожание было замечено на электронные аппараты для измерения кровяного давления.

В декабре 2020 года представители Минздрава России сообщили, что подорожание градусников обусловлено увеличением спроса на них. Также граждане отказались от производства дешевых приборов, отдавая предпочтение дорогостоящим. А поднятие цен на препараты связано с подорожанием импортного сырья.

Напомним, что в ноябре 2020 года в российских аптеках наблюдались сложности с приобретением дорогих антибиотиков и дешевых жаропонижающих лекарств. Причиной этому стали трудности с поставками препаратов в связи с введением новой системы маркировки.

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