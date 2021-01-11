Какие криптовалюты покупать: названы перспективные варианты

Вчера, 22:34

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Какие криптовалюты покупать: названы перспективные варианты

Эксперты дали свои рекомендации по поводу покупки криптовалюты и рассказали, какая из них на сегодня самая выгодная. Об этом сообщает «РБК».

Недавние изменения привели к тому, что стоимость криптовалют снизилась на 20%. Так, курс биткоина вместо 41 тысячи долларов упал до 31 тысячи, а Ethereum – с тысячи долларов до 915 долларов.

Основатель Tradunity, трейдер Дмитрий Лавров рекомендует вкладываться в разные активы, однако предпочтение лучше отдавать биткоину, так как эта монета считается самой надежной. На втором месте по надежности и перспективе по рейтингу Лаврова находится Ethereum. Кроме того, трейдер предсказал, что в течение 2021 года альткоины могут вырасти с 1440 долларов до 2-3 тысяч.

По мнению эксперта, хорошую прибыть могут принести такие алькоины, как Polkadot, Stellar, EOS и Tron. Однако их будущее зависит от динамики биткоина.

Другой специалист, глава дата-центра Six Nines Сергей Трошин утверждает, что криптовалюты сегодня разделились на неанонимные и анонимные. Последние – это Monero, Dash и ZCash. У них есть шанс на стремительный рост, но есть и риски.

«Неанонимные альткоины конечно более перспективны, так как рисков значительно меньше. Однако никто не знает, что может выстрелить. Может быть и анонимные станут вдруг дороже в 10 раз», - поделился аналитик.

Однако, по мнению Трошина, все же главным альткоином является Ethereum, так как у него есть важное преимущество – это наличие легальных поставочных опционов в США.

А вот сотрудник СЕО Coinspaid Макс Крупышев считает, что альткоины на сегодняшнем рынке не очень надежны, потому отдавать предпочтение нужно биткоину Ethereum.

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