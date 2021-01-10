МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

Сегодня, 17:44

Анна Лисова

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МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

В МИД России сообщили, что из-за пандемии коронавируса РФ временно ограничивает выдачу электронных виз иностранным гражданам. 

Данное решение, объяснили в ведомстве, направлено на то, чтобы обеспечить безопасность страны и не допустить распространения коронавируса на территории России, передает Лента.Ру.  Действовать ограничение будет до особого распоряжения российского правительства.

Стоит отметить, что в январе 2021 года Россия предоставила возможность получать электронные визы гражданам более 50 государств. Получить такую визу можно было единоразово. Она оставалась действительной 60 дней и позволяла находиться в России до 15 суток. При получении такой визы уплачивался консульский сбор в размере 40 долларов. 

О необходимости введения бесплатных электронных виз ранее заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она сообщила, что такой шаг позволит увеличить число иностранных туристов. По ее мнению, в период пандемии коронавируса следует принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи», чтобы удержать туристическую отрасль на плаву. 

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