МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

В МИД России сообщили, что из-за пандемии коронавируса РФ временно ограничивает выдачу электронных виз иностранным гражданам.

Данное решение, объяснили в ведомстве, направлено на то, чтобы обеспечить безопасность страны и не допустить распространения коронавируса на территории России, передает Лента.Ру . Действовать ограничение будет до особого распоряжения российского правительства.

Стоит отметить, что в январе 2021 года Россия предоставила возможность получать электронные визы гражданам более 50 государств. Получить такую визу можно было единоразово. Она оставалась действительной 60 дней и позволяла находиться в России до 15 суток. При получении такой визы уплачивался консульский сбор в размере 40 долларов.

О необходимости введения бесплатных электронных виз ранее заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она сообщила, что такой шаг позволит увеличить число иностранных туристов. По ее мнению, в период пандемии коронавируса следует принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи», чтобы удержать туристическую отрасль на плаву.