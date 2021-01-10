Жителей России назвали зацикленными на желании владеть жильем

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что россияне зацикленные на своем желании владеть жильем.

Эксперт в жилищной сфере, Косарева дала совет власть имущим в Российской Федерации поступать не так, как они планируют развивать систему обеспечения граждан жильем, а совсем наоборот. Специалист по вопросам жилья предлагает не повышать доступность ипотеки, а развивать в Российской Федерации наём жилых помещений на длительный период.

Аналитик по жилищной тематике уверена, что сейчас в России не существует цивилизованного рыночного найма жилья и субсидированного сегмента некоммерческой аренды. А вот во многих цивилизованных государствах подобные сегменты удовлетворения жилищной потребности доступны. Мало того, на протяжении многих лет зарубежные граждане обеспечены жильем благодаря именно таким формам государственной инфраструктуры.

«Базовой ошибкой в России является то, что граждане страны чересчур зациклились на жилье в собственность. Ипотека теперь превратилась в рутинную сторону жизни, и надо уже оставить ее в покое, не надо повышать ее доступность», — сказала Косарева изданию «Российская газета».

Аналитик по жилью считает, что каждый год имущественные налоговые вычеты при приобретении жилья, в том числе с ипотекой, обходятся России в 200 млрд рублей. Президент фонда «Институт экономики города» утверждает, что на эти деньги можно было бы строить 4 млн кв. м доступного жилья в год и дать его в наём людям с низкими доходами. Косарева подчеркнула, что 46% российским семей недоступно свое жилье, и они не смогут его купить, даже если ставка по ипотеке будет нулевой. Ранее глава Сбербанка Герман Греф выступил против продления льготной ипотеки под 6,5% после июля 2021 года. По его словам, программа стала одним из самых удачных решений для кризиса периода пандемии, но удержание ставки приведёт только к росту цен.