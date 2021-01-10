Жителей России назвали зацикленными на желании владеть жильем

Сегодня, 14:39

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Жителей России назвали зацикленными на желании владеть жильем
Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что россияне зацикленные на своем желании владеть жильем.

Эксперт в жилищной сфере, Косарева дала совет власть имущим в Российской Федерации поступать не так, как они планируют развивать систему обеспечения граждан жильем, а совсем наоборот. Специалист по вопросам жилья предлагает не повышать доступность ипотеки, а развивать в Российской Федерации наём жилых помещений на длительный период.

Аналитик по жилищной тематике уверена, что сейчас в России не существует цивилизованного рыночного найма жилья и субсидированного сегмента некоммерческой аренды. А вот во многих цивилизованных государствах подобные сегменты удовлетворения жилищной потребности доступны. Мало того, на протяжении многих лет зарубежные граждане обеспечены жильем благодаря именно таким формам государственной инфраструктуры.

«Базовой ошибкой в России является то, что граждане страны чересчур зациклились на жилье в собственность. Ипотека теперь превратилась в рутинную сторону жизни, и надо уже оставить ее в покое, не надо повышать ее доступность», — сказала Косарева изданию «Российская газета». 

Аналитик по жилью считает, что каждый год имущественные налоговые вычеты при приобретении жилья, в том числе с ипотекой, обходятся России в 200 млрд рублей. Президент фонда «Институт экономики города» утверждает, что на эти деньги можно было бы строить 4 млн кв. м доступного жилья в год и дать его в наём людям с низкими доходами. Косарева подчеркнула, что 46% российским семей недоступно свое жилье, и они не смогут его купить, даже если ставка по ипотеке будет нулевой. Ранее глава Сбербанка Герман Греф выступил против продления льготной ипотеки под 6,5% после июля 2021 года. По его словам, программа стала одним из самых удачных решений для кризиса периода пандемии, но удержание ставки приведёт только к росту цен.

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