Сбербанк и ВТБ подсчитали траты россиян в новогодние праздники

Россияне на эти зимние праздники резко сократили свои траты в ресторанах и кафе в сравнении с минувшим годом. При этом очень мало людей на новогодние каникулы отправлялись за рубеж. Но при этом наши соотечественники больше тратились на внутренний туризм и спорт. Расходы россиян подсчитали ВТБ и Сбербанк, передает агентство РБК.

Согласно сведениям, предоставленных «Сбербанком», расходы россиян на бары и рестораны сократились примерно на треть. Но параллельно с этим в период с 4 по 10 января было зафиксировано увеличение трат на 40,8 процентов (в сравнении с аналогичным периодом минувшего года) в категории «Спорт».

ВТБ в своих оценках констатирует, что траты на путешествия сократились. Так, в период с первого по восьмого января граждане страны отправили туроператорам 457 миллионов рублей. Это на треть меньше, нежели за аналогичный период прошлого года. Однако отмечается увеличение выручки на отечественных горнолыжных курортах и в городах Золотого кольца.

В целом же, россияне в эти новогодние праздники потратили на развлечения и путешествия внутри нашей страны более 22,5 миллиардов рублей, а это на 500 миллионов рублей больше, нежели в прошлом году.

«Объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть - до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40 процентов», - цитирует данные ВТБ ТАСС .

Примерно на третью часть, до 346 миллионов рублей, увеличили россияне свои траты в магазинах, торгующих алкоголем.