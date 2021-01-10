Больше половины молодых россиян хотят взять ипотеку

Сегодня, 13:44

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Больше половины молодых россиян хотят взять ипотеку

Больше половины опрошенных российских респондентов в возрасте до 35 лет высказали готовность приобрести жилье на условиях льготного ипотечного кредитования от государства. Такие данные предоставил аналитический центр «Дом.Рф» и ВЦИОМ, которые провели опрос почти 20 миллионов россиян, передает «Lenta.ru».

Согласно отчету аналитического центра, более половины российских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, которых насчитывается 22,2 миллиона, имеют постоянное место жительства в виде квартиры или дома. Из них 13,4 миллиона молодых людей проживают самостоятельно или со своей второй половинкой, а 8,8 миллионов молодежи живут с родителями. При этом 8,6 миллиона опрошенных имеют возможность жить только в съемной квартире.

По результатам опроса, почти 18,1 миллиона россиян в возрасте от 18 до 35 лет намерены оформить льготную ипотеку государства для приобретения собственного жилья, из них 13% указали, что обязательно установят мобильное приложение для подсчета ипотечных выплат.

«Молодая категория населения всегда более активно планирует улучшение жилищных условий и приобретение собственной недвижимости. Мы определили, что буквально каждый второй участник опроса собирается обзавестись собственным путем взятия ипотеки в ближайшие 3 года», - указал аналитик «Дом.Рф».

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