Российский эксперт рассказал, как отразится на долларе политическая ситуация в США

Российский кандидат экономических наук Аяз Алиев дал свои предположения, касающиеся перспектив американского доллара и финансового рынка в связи с подорожанием валюты.

Так, в связи с приближающимся рассмотрением вопроса об импичменте действующего президента США Дональда Трампа в мире наблюдается стремительное подорожание доллара к другим валютам. Палата представителей США должна заняться этим вопросом 13 января.

Напомним, что 6 января в Вашингтоне проходили акции протеста, участники которого пытались сорвать утверждение президентства демократа Джо Байдена. Протестующие проникли в здание Конгресса, сорвав заседание сената. Спустя время нарушителей вывели силовые структуры. В результате столкновений погибли 5 человек. Еще 50 были задержаны.

«События у Капитолия в США, наоборот, показали рост индексов американской валюты. Статистика рынка труда остается оптимистичной. К тому же его настроения меняются в лучшую сторону, так как победа Байдена может принести рынкам новые вливания», - рассказывает российский экономист.

Изменения, которые ожидаются после смены американской власти, заключаются в смене основного критерия рынка. Алиев отметил, что в период правления Трампа прибыль основывалась на сокращении налогов и уменьшении печатания денег, а при Байдене ожидаются большие государственные расходы, за счет чего количество денег станет увеличиваться.

Что касается дальнейших экономических перспектив США, то экономист считает, что ничего экстраординарного ожидать не стоит. Вероятно, в случае ускорения роста экономики потоки капитала развернутся обратно в страну, что повлияет на укрепление американской валюты.

«Однако некоторые предполагают, что доллар может ослабевать и дальше. Аргументами подобных мыслей являются рост долгов и бюджетного дефицита», - заключил Аяз Алиев.