Доллар стремительно дорожает к мировым валютам

Агентство Рейтер сообщает о том, что с 23 декабря 2020 года индекс доллара начал стремительно повышаться к основным мировым валютам, что связано со снижением спроса на рисковые активы на рынке.

Так, по состоянию на 11 января к 18:00 по московскому времени курс евро снижался к доллару от 1,22 до 1,21 доллар, а к иене – с 103 иены до 104 за доллар. В общей сложности индекс американской валюты увеличился на 0,63%.

Однако сегодня, в понедельник, на рынках наблюдается отсутствие рисков. Азиатские рынки, к примеру, в минусе. Также снижение отмечается на рынках Европы и Америки. В приоритете инвесторов более надежный доллар в паре с евро.

Отмечается, что последние несколько недель в связи с ростом доходности гособлигаций США, которая достигает на торгах 1,127%, американская валюта стабилизировалась.

«Недавний рост доходности американских гособлигаций показал рынкам валюты, что они должны перестать уделять так много внимания инфляции и оценивать доллар в комплексе», - отмечают в агентстве.

В ближайшее время трейдеры ожидают крупных перемен в связи со вступлением в должность избранного американского президента Джо Байдена, который 14 января должен изложить свою экономическую программу.

Ранее будущий глава США отметил, что пакет экономической помощи в связи с поддержанием экономики на фоне пандемии коронавируса будет исчисляться триллионами долларов.