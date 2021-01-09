Российский миллиардер купил дворец в Великобритании рядом с королевской резиденцией

Сегодня, 19:58

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Российский миллиардер купил дворец в Великобритании рядом с королевской резиденцией

Российский предприниматель и миллиардер, имя которого не разглашается, приобрел элитную недвижимость в Великобритании прямо по соседству с королевской резиденцией — всего в 15 минутах езды от Виндзорского замка. Об этом сообщили английские риелторы, занимающиеся сделкой, и отметили, что такое приобретение стало самым крупным в истории региона за последние 5 лет, передает «РБК».

Стоимость приобретенного неким россиянином особняка составила 21.5 миллионов фунтов стерлингов, или почти 2 миллиарда рублей. Известно, что купленный дворец, в котором не побрезговала жить и сама английская королева, имеет площадь в 2.7 тысяч квадратных метров и выполнен в стиле неоклассика. Известно, что высота потолка прихожей превышает стандартную не менее, чем в 2 раза, а сам замок вмещает три зала для приемов, кабинет, семейную кухню, столовую с кладовой, туалетную комнату для гостей и игровую комнату. Второй этаж особняка отведен для главной хозяйской спальни с 2 гардеробными, а также под 8 гостевых комнат, несколько роскошных ванных. На территории особняка расположены 2 бассейна, комната с баром, домашний кинотеатр, винный зал, боулинг и развлекательный комплекс с тренажерным залом, сауной — всем тем, что может понадобиться для комфортного отдыха самого требовательного богача.Располагаются шикарные апартаменты площадью в 283 сотки в деревне Энглфилд-Грин, неподалеку от которой находится резиденция королевы Елизаветы II.

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