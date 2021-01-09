ВЦИОМ: россияне мечтают о здоровье и улучшении жилищных условий

ВЦИОМ провел опрос среди россиян с целью выяснить, о чем они мечтают. В результате стало известно, что граждане России чаще всего желают здоровья для себя и близких. Таковы пожелания 9% опрошенных. 8% респондентов хотят улучшить свои жилищные условия, 5% мечтают отправиться в путешествия. Мечты 4% респондентов о повышении уровня жизни, столько же беспокоятся о благополучии детей и внуков.

55% россиян знают, когда их мечта воплотится в жизнь. 27% планируют осуществить мечту в ближайшие 2-3 года и 15% - в течение 3-5 лет. 30% респондентов еще не задумывались об этом.

Еще 12% опрошенных не захотели говорить о своих мечтах, а у 13% опрошенных вообще нет мечты.

Весьма достижимой мечтой россияне считают создание крепких семейных уз и воспитание детей (90%). 85% мечтают завести надежных друзей, столько считают вполне достижим жить честно, 76% - найти интересную работу и 71% - получить хорошее образование