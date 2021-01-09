Пенсионеров ждет 5 денежных доплат, назван график прибавок

Правительство утвердило ряд доплат в 2021 году для пенсионеров.

Выплачиваться они будут не всем, тем не менее, миллионы граждан за счет этих доплат смогут увеличить свои доходы.

Так, уже с 1 января в России индексируется пенсия неработающих пенсионеров. Речь идет о повышении на 6,3% страховых выплат по старости. Индексация, подчеркнули в правительстве, в этом году будет выше уровня инфляции по итогам 2020 года.

На 3,8% с 1 февраля 2021 года пересчитают денежную выплату федеральным льготникам. Получают ее участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации.

На 2,6% увеличат с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также социальные пенсии. Получают данную выплату те граждане, которые не накопили баллов или стажа для начисления страховой пенсии по старости. Такая же индексация будет и у выплат по потере кормильца, а также пособий, которые получают инвалиды.

Прибавку получат в 2021 году и работающие пенсионеры. Их пенсия вырастет с учетом заработанных за год пенсионных баллов. В 2021 году стоимость одного пенсионного балла выросла до 98,8 рублей. Стоит учитывать, что за год можно заработать не более трех пенсионных баллов.

С 1 октября 2021 года пересчитают пенсии военных пенсионеров.