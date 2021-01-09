В России людей старше 65 лет ждет денежная льгота до 28 января

Российским пенсионерам до 28 января продлили денежную помощь.

Эксперты рассказали, какие категории граждан старше 65 лет смогут получить дополнительные выплаты. Эту дополнительную выплату получат работающие пенсионеры.

Данная выплата была введена местными властями для того, чтобы поддержать граждан в сложной эпидемиологической ситуации. В ряде регионов власти решили не отменять введенные ранее выплаты, и продлевают часть из них.

Ранее был рекомендован режим самоизоляции и пенсионерам в период его действия выходить из дома только для обращения в больницу и поход по магазинам. Поэтому некоторым пожилым людям пришлось уйти на больничный. Но он будет оплачиваться.

Получить выплаты по больничному можно в течение семи дней после оформления электронного листа о нетрудоспособности. Начисляются средства Фондом социального страхования, а размер выплат зависит от средней зарплаты в регионе.