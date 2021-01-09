Эксперты ожидают замедление темпа роста цен на жилье в России

В 2021 году в России упадут цены на недвижимость, даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Таковы прогнозы экономических аналитиков. Они ожидают, что падение спроса на жилье в России может произойти в середине 2021 года.

Большинство экспертов полагают, что в нынешнем году жилье в России либо перестанет дорожать, либо замедлится рост цен. Как сообщил председатель правления группы компаний «Банкербук» Александр Воскобойников, причин для роста цен нет.

С ним солидарен и вице-президент QBF Владимир Масленников, который спрогнозировал падение спроса на жилье к лету. По этой причине застройщики не смогут поднимать цены, но и снижать их не станут, заявил он. А представитель «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, высказал мнение о том, что российская недвижимость все же будет повышаться в цене, но не так интенсивно, как в минувшем году. Глава строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский заявил, что небольшое подорожание недвижимости ожидать стоит — примерно на 20%, пишет finance.rambler.ru .

При этом аналитики отмечают, что на стоимость недвижимости влияет дефицит мигрантов-строителей, которые из-за карантинных ограничений не могут работать в России. По этой причине застройщики вынуждены увеличивать зарплату, чтобы привлечь на стройку местных работников, что увеличивает стоимость недвижимости.