В России меняются правила приема безналичных платежей

Меняются правила приема безналичных платежей.

В скором времени расплачиваться банковской карточкой можно будет и в небольших торговых точках: в этом году порог выручки торгового или сервисного предприятия для этой цели снизится.

Снижение годового оборота точки - с 40 миллионов до 20 миллионов рублей - будет проходить в два этапа. Так, на первом, который начнется с 1 марта, торговые и сервисные предприятия, имеющие оборот в 30 млн рублей в год, обязаны будут принимать безналичную оплату за товар/услугу. А с 1 июня те же самые правила распространяются и на те, годовой оборот которых составил 20 миллионов. Кстати, по такой же схеме обязаны действовать и интернет-магазины.

Хотя законом регулируется только оплата безналичными с карт «Мир», фактически же можно будет провести такой расчет и картами Visa и MasterCard. Кроме того, запланировано, что с 1 ноября 2021 года расплатиться картой «Мир» можно будет во всех онлайн-агрегаторах.

С начала года все банки, имеющие универсальную лицензию, обязаны предоставить клиентам возможность совершать межбанковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Идентификатором переводов в СБП выступает номер телефона. А с 1 октября оплатить товары и услуги по QR-коду через СБП можно будет во всех системно значимых банках.