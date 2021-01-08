Переход на карту «Мир» продлили до 1 июля 2021 года

Сегодня, 18:28

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Переход на карту «Мир» продлили до 1 июля 2021 года

Россиянам продлили возможность перейти на карту «Мир» до 1 июля 2021 года. Согласно действующему законодательству, все кредитные организации обязаны предоставить пенсионерам данную карту, на которую будут начисляться пенсионные выплаты, передает «Konkurent.ru».

Предыдущее постановление правительства обязывало все российские кредитные организации перейти на платежную карту «Мир» для начисления пенсионных средств до 1 января 2021 года. Теперь регулятор решил отодвинуть эти сроки, а к тем кредитным организациям, в которых пенсии или иные выплаты были переведены на карты платежных систем Visa или MasterСard, Банк России не будет применять санкции. Причиной сдвига сроков перехода на карту «Мир» являются последствия пандемии коронавируса, а также введение карантинных ограничений для пожилой категории граждан. 

Согласно заявлению специалистов Пенсионного фонда, кроме получения новой банковской карты в срок до 1 июля необходимо также сообщить об этом в ПФР, что можно сделать любым удобным способом — в электронном виде, подав заявление на выбор способа доставки пенсии на сайте ПФР или через портал «Госуслуги». Также каждый пенсионер может посетить МФЦ или территориальный орган ПФР.

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