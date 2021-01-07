Самый богатый человек в мире Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса

49-летний основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, который признан богатейшим человеком планеты с состоянием в 185 миллиардов долларов, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса на второе место, намерен распродать свое имущество. Причиной такого решения Илон Маск называет стремление как можно скорее построить города на планете Марс, передает «Lenta.ru».

Стремление освоить другие планеты стало жизненным кредо Илона Маска, и для достижения своей цели ему не жалко никаких ресурсов, в том числе и финансовых. Строительство межпланетарных кораблей, которые способны достигнуть Марса, обходится очень недешево, а заселение другой планеты может вылиться просто в астрономическую сумму. Илон Маск публично заявил, что он настроен очень решительно и, для того чтобы доказать серьезность своих намерений, готов распродать свое имущество, в том числе и часть акций своей компании.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», - рассказал Илон Маск в интервью «Business Insider».

Он добавил, что активно работает над стратегией постройки на Марсе автономного города, выживание которого не будет зависеть от планеты Земля.

«Я не намерен соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны. В новом поселении на Марсе жители будут полагаться на принципы самоуправления, установленные на основе доброй воли», - сообщил Маск.

Он добавил, что к 2050 году планирует отправить на Красную планету миллион человек, которые могут начать осваивать Марс.