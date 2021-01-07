Самый богатый человек в мире Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса

Сегодня, 21:38

0

Image 16+
Самый богатый человек в мире Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса

49-летний основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, который признан богатейшим человеком планеты с состоянием в 185 миллиардов долларов, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса на второе место, намерен распродать свое имущество. Причиной такого решения Илон Маск называет стремление как можно скорее построить города на планете Марс, передает «Lenta.ru».

Стремление освоить другие планеты стало жизненным кредо Илона Маска, и для достижения своей цели ему не жалко никаких ресурсов, в том числе и финансовых. Строительство межпланетарных кораблей, которые способны достигнуть Марса, обходится очень недешево, а заселение другой планеты может вылиться просто в астрономическую сумму. Илон Маск публично заявил, что он настроен очень решительно и, для того чтобы доказать серьезность своих намерений, готов распродать свое имущество, в том числе и часть акций своей компании. 

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», - рассказал Илон Маск в интервью «Business Insider».  

Он добавил, что активно работает над стратегией постройки на Марсе автономного города, выживание которого не будет зависеть от планеты Земля. 

«Я не намерен соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны. В новом поселении на Марсе жители будут полагаться на принципы самоуправления, установленные на основе доброй воли», - сообщил Маск. 

Он добавил, что к 2050 году планирует отправить на Красную планету миллион человек, которые могут начать осваивать Марс.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Часть российских пенсионеров получит выплату в 14 400 рублей от ПФР в январе 2021

Сегодня, 09:44

Экономист рассказал, как новые правила пользования наличными отразятся на россиянах

Сегодня, 01:29

Власти Москвы рассказали о помощи малому и среднему бизнесу в 2020 году

Вчера, 14:04

Часть авиакомпаний в РФ могут обанкротиться

Вчера, 13:34

В ФССП объяснили, как выясняют истинный размер зарплаты должников

Вчера, 10:29

В мире уровень нищеты вырос впервые за 22 года

7-01-2021, 00:24

Уровень надежды жителей России на рост экономики упал до показателей 1998 года

6-01-2021, 17:39

В Superjob рассказали, у кого вырастет зарплата в 2021 году

6-01-2021, 13:24

Эксперт предупредил о пузыре и рассказал, что обрушит биткоин

5-01-2021, 13:09

В РФ предложили провести амнистию кредитов

5-01-2021, 11:44

Стоимость биткоина упала более чем на 15 процентов

4-01-2021, 14:49

Назван необходимый размер пенсии для жителей России

30-12-2020, 19:09

Эксперты назвали самые доходные вложения 2020 года

30-12-2020, 14:04

В РФ предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

28-12-2020, 11:19

В России банки резко сократили выдачу кредитных карт

26-12-2020, 14:34

Россияне во время пандемии коронавируса стали больше времени посвящать музыке

26-12-2020, 12:09

В России средний размер ипотеки впервые снизился с весны 2020 года

25-12-2020, 13:24

Рабочий день жителей Москвы увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

25-12-2020, 12:04

В Китае испытывают нехватку рабочих рук

24-12-2020, 13:04

В России значительно подорожали овощи и яйца

24-12-2020, 10:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров