Экономист рассказал, как новые правила пользования наличными отразятся на россиянах

Сегодня, 01:29

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Экономист рассказал, как новые правила пользования наличными отразятся на россиянах

Экономист объяснил, как новые правила пользования наличными отразятся на россиянах.

С 10 января вводятся новые правила, согласно которым госконтролеры будут проверять операции почтового перевода. Новые правила пользования наличными главным образом связаны с кризисом в экономике, последовавшим на фоне коронавирусной пандемии.

По словам лидера инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимого экономиста Дмитрия Адамидова, изменения в механизме денежного оборота должны коснуться и физических, и юридических лиц. Причем первым нужно будет контролировать разного рода финансовые операции.

Согласно новым предписаниям, почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч будут тщательно изучаться регулятором, причем без разницы, в какой валюте он будет сделан (в случае если рублевый эквивалент превысит указанный курс).

Кроме того, будет под контролем и вывод денег, например, переведенных на баланс мобильного телефона, если перевод будет свыше 100 тыс. рублей.

«Государство давно идет к усилению контроля движения наличных средств — все нормы так или иначе уже действуют и были введены ранее. С другой стороны, непонятно, до какой степени произойдет ужесточение в будущем», — подчеркнул экономист.

Не обошли стороной нововведения и азартные игры, операции по договорам лизинга и любые операции с наличностью в случае, если превышен порог в 600 тыс. рублей.

Регулирование коснется также сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, в том числе аренды, ипотеки, коммерческого найма жилья.

По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, теперь банки, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др. должны будут сообщать обо всех таких операциях государству. Однако это не означает, что каждый такой случай ожидает проверка, хотя и исключить ее возможность нельзя. 

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