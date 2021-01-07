Часть российских пенсионеров получит выплату в 14 400 рублей от ПФР в январе 2021

До окончания января подавляющее большинство граждан России сможет получить от ПФР приличную материальную помощь. Денежную выплату в сумме от 14 400 рублей до конца нынешнего месяца ПФР проплатит почти всем пенсионерам.

Каждый получатель пенсионного обеспечения получит свою индивидуальную сумму конечной выплаты. Предлагаемые российским пенсионерам страховые выплаты по старости, для всех неработающих получателей пенсий повышаются с наступившего, 2021 года. Если учитывать индексацию в 6,3%, с текущего времени средний размер пенсии будет 17 тысяч 432 рубля. Но эта выплата может быть больше либо меньше от средней. Например, от 14 тысяч 374 рублей смогут получить в январе жители Пензенской области и от 15 тысяч 719 рублей — жители Хакасии.

Раньше председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объявил, что самый оптимальный объем пенсии, учитывая нынешние экономические критерии, должен быть 30 тыс. рублей. Председатель Союза пенсионеров России по Ленинградской области Надежда Шумейко согласна с предложением Миронова. Она объяснила, каким способом можно увеличить пенсионное обеспечение россиян. Актуальные пенсии не устроят российских граждан. Тем более, их реально недостаточно, когда пожилой гражданин нуждается в постоянных медикаментах, если заболеет.

В данный момент механизмы расчета пенсий учитывают возможность повысить пособие, однако для этого придется поработать несколько лет сверх установленного пенсионного возраста. Между тем, ПФР с 2021 года будет производить дополнительные выплаты пожилым гражданам. За счет специального механизма организована система доплат, повышающая размер материальной помощи до регионального прожиточного минимума.