Власти Москвы рассказали о помощи малому и среднему бизнесу в 2020 году

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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Власти Москвы рассказали о помощи малому и среднему бизнесу в 2020 году

Портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в прошлом году власти столицы увеличили финансовую поддержку малого и среднего бизнеса до трех миллиардов рублей. Также для руководителей небольших компаний были организованы обучающие курсы и акселерационные программы.

Сегодня в российской столице около 721 тысячи малых и средних предприятий, что 12,7% от их общего числа в стране.

В прошлом году кабмин предложил предпринимателям семь новых видов субсидий. Речь идет об экспортном кешбэке, выплатах для социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, а также о компенсации комиссий за размещение продукции на маркетплейсе.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, уже одобрено более трех тысяч заявок на сумму в три миллиарда рублей.

Поддержка была оказана предприятиям, у которых наблюдается дефицит собственных залоговых средств для получения кредита. Они уже получили свыше 22,7 миллиарда рублей.

Известно, что правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на сумму до 90 миллиардов рублей.

Отметим, что в этом году власти Москвы планируют развить меры поддержки бизнеса, льготное кредитование МСП продлено до 1 июля. Кроме того, будет действовать программа «14 субсидий».

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