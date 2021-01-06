Часть авиакомпаний в РФ могут обанкротиться

Сегодня, 13:34

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Часть авиакомпаний в РФ могут обанкротиться
Генеральный директор Infomost Борис Рыбак

Часть авиакомпаний в России могут обанкротиться.

По мнению генерального директора Infomost Бориса Рыбака, в 2021 году некоторые российские авиакомпании ожидает банкротство, вызовет которое экономический кризис на фоне пандемии COVID-19.

«При текущем уровне тарифов авиакомпаниям сложно рассчитывать на окупаемость. При этом покупательная способность пассажиров продолжает снижаться», - говорит Рыбак.

Эксперты отмечают, что прошлый год оказался для российской «воздушной» отрасли наиболее убыточным за всю новейшую историю страны: всего за 3 квартала убытки достигли 140 млрд рублей. Аналитики ожидают, что по итогам всего года они вырастут и до 200 миллиардов. Об этом сообщается во Всероссийской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. 

Но даже на фоне таких убытков, по прогнозам экспертов, в 2021 году цены на свои услуги авиакомпании поднимать не будут. 

По мнению топ-менеджера Infomost, своими силами справиться с ситуацией и покрыть убытки прошлого года перевозчики не смогут. Чтобы не допустить такой сценарий, нужна финансовая поддержка со стороны государства, - считает Рыбак.

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