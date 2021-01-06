В ФССП объяснили, как выясняют истинный размер зарплаты должников

Сегодня, 10:29

Анна Лисова

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В ФССП объяснили, как выясняют истинный размер зарплаты должников

Чтобы узнать истинный размер зарплаты должников ФССП может запросить информацию в Пенсионном фонде, налоговой и в центрах занятости населения. 

Об этом рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков, передает РИА Новости

Он объяснил, что судебный пристав-исполнитель может проверять доходы должника направляя запросы в территориальные отделения ПФР, налоговой и центров занятости. 

Помимо этого, рассказал Желудков, судебные приставы-исполнители могут провести проверку того, как работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам своих сотрудников, если те стали должниками. Поэтому обмануть ФССП вряд ли удастся. 

В ФССП ранее сообщили, что к концу 2020 года более 4 млн россиян не могли покинуть страну из-за долгов. Согласно действующим законодательным нормам, выехать за границу невозможно, если сумма долга превышает 30 тыс. рублей, а по некоторым видам задолженности сумма снижается до 10 тыс. рублей. 

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