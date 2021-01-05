В мире уровень нищеты вырос впервые за 22 года

Уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года.

Как заявил на заседании Совбеза ООН по вопросам поддержания мира и стабильности генсек организации Антониу Гутерриш, впервые за последние 22 года, в 2020 году увеличился мировой уровень крайней нищеты. Кроме того, рост количества нищих будет продолжаться.

«В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету ещё дополнительно от 18 до 27 млн человек», - отметил Гутерриш.

К 2030 году, как полагают специалисты Всемирного банка, порядка 70% самых бедных людей в мире будут жить в нестабильных странах.

По словам генсека ООН, коронавирус наделал в мире немало бед, приведя к ухудшению целого ряда ситуаций, и одна из них касается гендерного неравенства: за один только 2020 год весь успех в решении этого вопроса был отброшен на 10 лет назад. Ранее он же отмечал, что пандемия коронавируса может спровоцировать самый страшный за последние 80 лет экономический спад.