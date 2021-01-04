Уровень надежды жителей России на рост экономики упал до показателей 1998 года

Сегодня, 17:39

Анна Лисова

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Уровень надежды жителей России на рост экономики упал до показателей 1998 года

В 2020 году индекс экономической надежды россиян приблизился к минимальному значению, зафиксированному за все 23 года наблюдений. 

Об этом говорится в исследовании Gallup International, которые РБК предоставил «Ромир». Данный показатель составил минус 41 процентный пункт. Близким к этому показателю он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. Наиболее низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году и составил минус 43 процентных пункта. На самом высоком уровне экономические надежды россиян были в 2006 году. Тогда этот показатель поднялся до 9 процентных пунктов. 

Согласно данному опросу, только 6% россиян верят, что 2021 год будет периодом экономического роста. 47% опрошенных заявили, что наступивший год станет для них годом экономических проблем. По мнению 40% респондентов, 2021 год будет таким же, как и предыдущий, а 8% участников опроса затруднились ответить. 

Опрос среди жителей всей планеты показал, что 25% людей все же надеются на экономическое процветание, а готовятся к проблемам 46%. Исходя из этого, мировой индекс экономической надежды составил минус 21 п.п. 

Наиболее пессимистичными, как показал опрос, настроены британцы. В этой стране индекс экономической надежды составил минус 62 п.п. В Болгарии и Италии он составил минус 59 п.п. 

У жителей Нигерии, Азербайджана и Вьетнама самый высокий индекс экономической надежды, он составил 58, 47 и 45 процентного пункта соответственно. 

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