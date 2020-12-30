Эксперт предупредил о пузыре и рассказал, что обрушит биткоин

Сегодня, 13:09

Ольга Громова

0

Image 16+
Эксперт предупредил о пузыре и рассказал, что обрушит биткоин
Бывший экономист Merrill Lynch Дэвид Розенберг

Президент Rosenberg Research и бывший экономист Merrill Lynch Дэвид Розенберг дал интервью CNBC, в котором предупредил инвесторов о пузыре, который сформировался не только на фондовом рынке, как думают многие, но и на рынке криптовалют.

По мнению экономиста, оживленные и динамичные торги на фоне откровенно тяжелой ситуации в экономике - плохой признак. Розенберг уверен, что часть активов сейчас по многим показателям переоценена в пределах 20-30 процентов.

Самый большой пузырь, как полагает президент Rosenberg Research, сформировался на рынке биткоина. Стремительный рост, который мы наблюдали в течение последних месяцев, а особенно в декабре, «ненормален».

«Параболическое движение биткоина за такой короткий период времени в высшей степени ненормально», — констатировал он.

Тем не менее специалист считает, что в ближайшее время пузырь будет еще надуваться - лопнуть он не готов, и не сделает это, пока процентные ставки будут оставаться низкими.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В РФ предложили провести амнистию кредитов

Сегодня, 11:44

Стоимость биткоина упала более чем на 15 процентов

Вчера, 14:49

Назван необходимый размер пенсии для жителей России

30-12-2020, 19:09

Эксперты назвали самые доходные вложения 2020 года

30-12-2020, 14:04

В РФ предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

28-12-2020, 11:19

В России банки резко сократили выдачу кредитных карт

26-12-2020, 14:34

Россияне во время пандемии коронавируса стали больше времени посвящать музыке

26-12-2020, 12:09

В России средний размер ипотеки впервые снизился с весны 2020 года

25-12-2020, 13:24

Рабочий день жителей Москвы увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

25-12-2020, 12:04

В Китае испытывают нехватку рабочих рук

24-12-2020, 13:04

В России значительно подорожали овощи и яйца

24-12-2020, 10:04

У отмены аптечных бонусов нашли побочный эффект

24-12-2020, 00:24

55% россиян не получат годовую премию

23-12-2020, 18:14

Пандемия изменила потребительские привычки россиян

22-12-2020, 23:59

Россияне увеличили траты в онлайн-магазинах перед новогодними праздниками в семь раз

22-12-2020, 12:44

В России лекарства подорожают с 1 января

22-12-2020, 11:09

Раскрыто влияние второй волны коронавируса COVID-19 на зарплаты россиян

21-12-2020, 10:29

Крупнейшие российские банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

17-12-2020, 12:09

Цена биткоина впервые превысила отметку $20 000

16-12-2020, 19:04

Пандемия коронавируса вернула показатель ввода торговых центров в России на уровень 2003 года

16-12-2020, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров