Эксперт предупредил о пузыре и рассказал, что обрушит биткоин

Президент Rosenberg Research и бывший экономист Merrill Lynch Дэвид Розенберг дал интервью CNBC , в котором предупредил инвесторов о пузыре, который сформировался не только на фондовом рынке, как думают многие, но и на рынке криптовалют.

По мнению экономиста, оживленные и динамичные торги на фоне откровенно тяжелой ситуации в экономике - плохой признак. Розенберг уверен, что часть активов сейчас по многим показателям переоценена в пределах 20-30 процентов.

Самый большой пузырь, как полагает президент Rosenberg Research, сформировался на рынке биткоина. Стремительный рост, который мы наблюдали в течение последних месяцев, а особенно в декабре, «ненормален».

«Параболическое движение биткоина за такой короткий период времени в высшей степени ненормально», — констатировал он.

Тем не менее специалист считает, что в ближайшее время пузырь будет еще надуваться - лопнуть он не готов, и не сделает это, пока процентные ставки будут оставаться низкими.