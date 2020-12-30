В РФ предложили провести амнистию кредитов

Партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную Думу с очередной инициативой и предложила провести в стране амнистию кредитов в размере до трех миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости .

По словам председателя ЦК партии «Коммунисты России, это сделать необходимо, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуация в экономике нестабильна. Многим людям нечем рассчитываться по кредитам.

«В связи с эпидемией 2020-2021 годов мы предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», - заявил Сурайкин в беседе с корреспондентом агентства.

Председатель ЦК партии добавил, что соответствующее обращение, в котором изложена суть инициативы, партия в парламент уже направила.