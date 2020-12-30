Стоимость биткоина упала более чем на 15 процентов

Сегодня, 14:49

Ольга Громова

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Стоимость биткоина упала более чем на 15 процентов

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты мира, сегодня, 4 января, упала более чем на 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Подчеркивается, что на бирже Binance по состоянию на 13:22 по Москве курс биткоина утратил в цене 15,6 процента и остановился на отметке в $28,55 тысяч.

Ранее биткоин обновил несколько исторических максимумов - его курс превышал отметку в $34 тысячи.

За последний год биткоин, после обвала в 2017 году, подорожал в несколько раз. Для понимания, год назад, в январе 2019 года, биткоин стоил 7,4 тысячи долларов.

Несколько рекордов криптовалюта поставила в декабре, пробив отметку в 20 тысяч «зеленых». Некоторые аналитики пророчили биткоину рост до 100 тысяч долларов, причем, уже в этом году.

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