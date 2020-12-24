Россияне во время пандемии коронавируса стали больше времени посвящать музыке

Сегодня, 12:09

Анна Лисова

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Россияне во время пандемии коронавируса стали больше времени посвящать музыке

Во время пандемии коронавируса россияне стали больше времени посвящать занятиям музыке. 

Об этом говорится в исследовании, которое провела «Платформа ОФД», передает РИА Новости

Режим самоизоляции, отмечают исследователи, дал многим больше свободного времени. И занятия музыкой позволили занять освободившееся время. 

Доступность занятий музыкой на дому также способствовала тому, что многие начали заниматься музыкой. В сети появилось множество онлайн-курсов, что сделало занятия музыкой более доступными. 

Увлечение музыкой поспособствовало увеличению продаж малогабаритных музыкальных инструментов, которые можно освоить самостоятельно дома. 

Так, в ноябре-декабре текущего года продажи блокфлейт выросли на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 61% увеличились продажи губных гармоник, а также увеличились продажи укулеле (+47%).

 

 

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