Пандемия коронавируса вернула показатель ввода торговых центров в России на уровень 2003 года

Сегодня, 15:14

Анна Лисова

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Пандемия коронавируса вернула показатель ввода торговых центров в России на уровень 2003 года

Компания JLL провела исследование, в котором изучила ситуацию с вводом торговой недвижимости в 2020 году, пишет РБК.

В отчете компании указано, что за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в 2020 году в России было введено 198 тыс. кв. м качественной недвижимости. Это минимальный показатель с 2003 года. 

Так, было введено 7 новых качественных объектов и только один из них в городе-миллионнике - KazanMall (54 тыс. кв. м). Это, в сравнении с 2019 годом, на 68% меньше. Помимо Казани также открылись качественные крупные торговые объекты в Нижневартовске - МФК Green park (50 тыс. кв. м), Калининграде – «Балтия Молл» (40 тыс. кв. м), Хабаровске – «Счастье» (19 тыс. кв. м), Тюмени – «Матрешка» (18 тыс. кв. м). Два небольших торговых центра заработали в Пензе и Новороссийске. 

Как отмечают эксперты, в России тенденция к сокращению прироста качественных торговых площадей наблюдается с 2016 года. То есть, нынешнее падение показателей не является следствием исключительно пандемии коронавируса. 

На 2021 год эксперты прогнозируют рост. Возможно даже, что объектов будет в три раза больше, чем в текущем году. Но однозначно спрогнозировать как будет развиваться ситуация в 2021 году пока аналитики не могут. 

«В 2021 году ожидается около 660 тыс. кв. м нового предложения, что включает в себя перенесенные с 2020 года проекты. Если все объекты появятся на рынке, ввод 2021 года более чем в три раза превысит показатель 2020 года. Тем не менее, в связи с неопределенностью ситуации с продолжительностью пандемии, девелоперы могут отложить запуск части проектов на более поздний срок», – рассказал глава отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев.

А уже на 2022 год запланировано 335 тыс. кв. м качественных торговых площадей. Как отметил Фадеев, продолжится активное строительство качественных торговых площадей в небольших городах, а также более активно будет идти реконцепиция уже существующих, но устаревших проектов в крупных городах. 

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