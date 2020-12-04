В России могут ввести предновогодние выплаты

В России могут ввести так называемые предновогодние выплаты. Предполагается, что средства можно будет потратить на покупку подарков к праздникам, которые грядут уже менее чем через месяц.

Инициатором внедрения новых выплат выступил председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, передает агентство URA.

В предложениях, которые он направил Минтруда, говорится, что речь идет о единовременной выплате в размере 3000 рублей к Новому году. Деньги предлагается выплачивать безработным гражданам, пенсионерам и матерям-одиночкам.

«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки», — процитировали в пресс-службе партии слова Сурайкина.

Он настаивает на том, чтобы некоторым категориям россиян выплатить по 3000 рублей за декабрь 2020-ого и первую половину января 2021-ого.

Деньги можно выдавать через органы социальной защиты, опеки, в комитетах по занятости. Сурайкин уверен, что такая разовая выплата не сильно ударит по бюджету, но деньги станут существенным подспорьем для граждан, которые в первую очередь нуждаются в поддержке со стороны государства. Ведь за них можно будет купить новогодние подарки, а значит, подарить близким радость.