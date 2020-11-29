Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин против COVID-19

Сегодня, 11:44

Ольга Громова

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Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин против COVID-19

«Иммунотехнологии», структура «Сбера», может стать единственным поставщиком вакцин для защиты от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученного от источника, близкого к этой компании. О том, что Кабмин рассматривает эту компанию на роль единого поставщика вакцин, представителям СМИ рассказал и гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

«С предложением наделить „Иммунотехнологии“ статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках в ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьеру Михаилу Мишустину», - пишет газета.

В письме указывалось, что компания располагает необходимыми возможностями и компетенцией для удовлетворения потребностей госзаказчиков.

В письме, копия которого попала в распоряжение «Ведомостей», также шла речь о том, что Министерство здравоохранения проект правительственного распоряжения о наделении компании статусом единого поставщика уже разработало.

Мурашко просил главу правительства отдать документ на согласование Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе.

В Минфине газете подтвердили, что такой проект на рассмотрение поступал, само же ведомство направило правительству свои замечания. Что конкретно не устроило министерство финансов, не уточняется.

Сергей Шуляк усомнился в том, что правительство сделает компанию единственным поставщиком, так как, по его словам, имеются и другие желающие. Согласно его подсчетам, ежегодная потребность государства в вакцине может составить порядка 70 миллионов доз, а размер госзаказа может достигнуть 50 миллиардов рублей. Учитывая, что наценка, в среднем, может составить 15 процентов, нетрудно подсчитать, что единый поставщик может зарабатывать ежегодно порядка 7,5 миллиардов.

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