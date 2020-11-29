Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

Сегодня, 12:14

Анна Лисова

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Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

Прибалтийские рыбаки из-за политики Евросоюза вынуждены искать работу в России.

Рыбак Валдис Авотиньш в интервью Sputnik Latvija сообщил о том, что подтолкнуло его переехать в Россию из родной страны, передает РИА Новости.

После того, как Евросоюз решил сократить с октября нескольких видов рыб в Балтийском море, рыбакам прибалтийских стран попросту не осталось работы. Чтобы дальше зарабатывать на жизнь, Авотиньш решил покинуть свою страну и отправиться в Россию, где, по его мнению, он легко найдет работу.

Рыбак рассказал, что его и его коллег, которые тоже отправились в Россию в поисках лучшей доли, приняли российские рыбаки очень хорошо. Изначально они хотели переехать в Ирландию или Шотландию, но местные рыбаки отговорили их от этого, рассказав, что также испытывают проблемы.

И хотя Авотиньш и его коллеги получили от ЕС компенсацию, за причиненный ущерб, этого, по его мнению, недостаточно.

«Ну и что? Ладно, я купил на часть денег старенькую немецкую машину, еще часть денег проел-пропил. Но ведь работать надо, а в Латвии рыбаку это теперь невозможно», — пояснил рыбак.

Теперь он планирует отправиться с товарищами на Дальний Восток, где, как считает, «жизнь интересная, и работы много».

Стоит отметить, что ограничения на лов трески в Балтийском море – это ответ на варварские действия прибалтийских рыбаков, которые в 90-е годы фактически истребили запасы этой рыбы. Восстановятся ли запасы трески, специалисты сказать не готовы. Эта рыба, отмечают исследователи, вообще может уйти только в холодные моря, поскольку там для нее сохранились подходящие условия. Поэтому в Балтийском море добывают сейчас в основном кильку и салаку.

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