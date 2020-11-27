Банк HSBC может отказаться от розничных услуг в США

Сегодня, 20:24

Ольга Громова

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Банк HSBC может отказаться от розничных услуг в США

Крупнейший британский банк HSBC сейчас рассматривает возможность об уходе с розничного рынка услуг в США. Решение будет принято в ближайшие недели, сообщает Financial Times.

HSBC Holdings Plc является одним из самых больших игроков мирового рынка банкинга. Он занимается дистанционным обслуживанием сделок как крупных предприятий, так и сравнительно небольших. Однако из-за убытков банк может уйти из розничного рынка - по крайней мере, из американского. Ресурсы могут быть перенесены на рынок азиатский, который, по мнению аналитиков, является более успешным.

Подразделение розничного банкинга HSBC за первые девять месяцев сего года понесло чистый убыток на $518 млн. И это рекордный показатель. По итогам 2019 года убытки исчислялись суммой в 279 миллионов долларов. В 2018-ом и того меньше - 182 миллиона.

То есть эти статистические данные прямо подтверждают, что с каждым годом ситуация не улучшается, а только усугубляется.

В этом году она вообще стала катастрофической из-за ситуации с COVID-19 - она также внесла свою лепту и привела к падению выручки подразделения в этом году.

В итоге британский банк, который на американском рынке присутствует уже 40 лет, был вынужден закрыть около 80 филиалов в США, оставив только 150 своих точек на всю страну.

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