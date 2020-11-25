ЦБ РФ обсудил с банкирами цифровой рубль

Возможность введения цифрового рубля обсудили 26 ноября на встрече с первым зампредом ЦБ РФ Ольгой Скоробогатовой руководители крупнейших банков.

В ходе встречи прозвучали мнения присутствующих касательно перспектив внедрения цифрового рубля. Прозвучали плюсы и минусы его существования, передает РБК .

По мнению председателя правления Банка «Русский Стандарт» Александра Самохвалова, поскольку именно ЦБ станет, скорее всего, эмитентом цифрового рубля, то ему будет отведена ключевая роль в обращении цифровой валюты. Он отметил, что уже на данный момент банки имеют инфраструктуру, которая позволяет вводить цифровую валюту в России.

Риск же при введении цифрового рубля может заключаться в том, что это спровоцирует отток ликвидности из банковской сферы. Избежать этого можно, если разрешить вести баланс кошелька на балансе банка, также это поможет сохранить клиентам возможность пользоваться привычным интерфейсом.

Плюсами введения цифрового рубля директор по инновациям Росбанка Ольга Махова назвала удешевления транзакций для клиентов, развитие смарт-контрактов как инновационного инструмента, что повысит прозрачность взаимоотношений между потребителями и поставщиками.

CEO Группы QIWI Борис Ким, комментируя возможность внедрения цифрового рубля, отметил, что это может поспособствовать тому, что рубль больше участников финансового рынка будут выбирать в качестве способа хранения денег. Он также отметил, что цифровой рубль государство сможет использовать в том числе для выплат юридическим и физическим лицам.